Началось столкновение Млечного Пути и Андромеды

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Австралийские ученые из Технологического университета Суинберн и их коллеги из США обнаружили, что столкновение галактик Млечный Путь и Андромеда уже началось, хотя пока лишь на уровне окологалактических сред (CGM). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy.

Это открытие основано на данных высокочувствительного сканера Keck Cosmic Web Imager, который изучил спиральную галактику IRAS08. Исследование показало, что окологалактические среды этих галактик уже перекрываются и взаимодействуют, несмотря на расстояние в 270 миллионов световых лет.