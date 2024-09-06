БИГ направила официальное письмо международным структурам

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Бакинская инициативная группа по итогам международной конференции на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта Союза Коморских островов», состоявшейся 3 сентября в Баку, направила официальное письмо генеральному секретарю ООН, председателю Движения неприсоединения, генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества, председателю Европейской комиссии, секретарю Лиги арабских государств и председателю Африканского союза.

В письме выражена глубокая обеспокоенность незаконной оккупацией Францией острова Майотта, входящего в Союз Коморских островов, и указано, что это является нарушением международного права, передает Азертадж.

В письме отмечается, что Франция, злоупотребляя своим постоянным членством в Совете Безопасности ООН, препятствует инициативам, направленным на устранение этого нарушения международного права. Франция также игнорирует соответствующие резолюции, принятые такими международными организациями, как Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и Африканский союз.

Итоговая декларация, являющаяся одним из основных результатов международной конференции «Незаконная оккупация Францией острова Майотта Союза Коморских островов», представлена генеральному секретарю ООН, председателю Движения неприсоединения, генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества, председателю Европейской комиссии, генеральному секретарю Лиги арабских государств и председателю Африканского союза. Кроме того, руководителям вышеупомянутых организаций также представлена брошюра под названием «Незаконная оккупация Францией острова Майотта Союза Коморских островов», изданная Бакинской инициативной группой.

В то же время Бакинская инициативная группа в своем письме призвала провести международную конференцию по вопросу оккупации острова Майотта и способствовать созданию соответствующих рабочих групп в рамках этих структур в целях прекращения оккупации и защиты международного права.

Бакинская инициативная группа выразила уверенность, что этот вопрос в ближайшее время найдет свое решение в духе международного права в рамках тесного сотрудничества с международным сообществом.