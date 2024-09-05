Мусульмане–рохинья могут остаться без родины

183 Просмотров

Мусульмане-рохинья, населяющие мьянманский штат Аракан, рискуют потерять свою родину, если международное сообщество не решит проблемы, с которыми приходится сталкиваться этой народности.

Об этом сказал активист по защите прав рохинья, соучредитель организации «Коалиция за свободу рохинья» (Free Rohingya Coalition) Най Сан Лвин, которого цитирует «Анадолу».

По его словам, в результате насильственных перемещений в регионе осталось около 600 тыс. мусульман-рохинья. Около 10 тыс. из них на минувшей неделе вынуждены были отправиться в Бангладеш в поисках убежища.

«Если международное сообщество не решит эту проблему, мы потеряем свою родину. Самая важная проблема – безнаказанность. Армия Мьянмы действует безнаказанно с 1978 года», – сказал он.