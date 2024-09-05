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Главное Общество

В Барде мужчина утонул в канале (видео)

В Барде мужчина утонул в канале (видео)

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о том, что на участке Верхне-Карабахского канала, проходящем по территории села Джаирли Бардинского района, утонул человек.

Как сообщает МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены водолазы-спасатели отряда «Аран» Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах министерства.

Водолазы продолжают поиски Ахмедли Кенана Ильяс оглу (1993 г.р.), предположительно утонувшего в канале.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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