В Барде мужчина утонул в канале (видео)

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о том, что на участке Верхне-Карабахского канала, проходящем по территории села Джаирли Бардинского района, утонул человек.
Как сообщает МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены водолазы-спасатели отряда «Аран» Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах министерства.
Водолазы продолжают поиски Ахмедли Кенана Ильяс оглу (1993 г.р.), предположительно утонувшего в канале.
Будет предоставлена дополнительная информация.