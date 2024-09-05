Около генконсульства Израиля в Германии прозвучали выстрелы

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В четверг утром перед Генеральным консульством Израиля в центре Мюнхена прозвучало несколько выстрелов. На месте работает полиция и специальный отряд со снайперами. Стрелок, по всей видимости, был застрелен, пишет Focus.

По данным журналистов, местные жители слышали выстрелы, громкие звуки и крики. На месте инцидента работает полиция со снайперами. Стрелков разыскивают с помощью вертолетов.

Издание отметило, что 5 сентября — годовщина олимпийского взрыва 1972 года. Тогда израильская команда подверглась нападению, и 11 из 14 спортсменов взяли в заложники. В итоге никто из заложников не выжил.