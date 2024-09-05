Посол России: Москва готова поддерживать Баку и Ереван

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Посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул посредническую роль России в диалоге между Ереваном и Баку, отметив преимущества российского подхода.

«Россия всегда оставалась «честным брокером» в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Последние контакты президента России В. В. Путина, включая его визит в Азербайджан 18-19 августа и телефонные переговоры с Н. В. Пашиняном и И. Г. Алиевым, подтверждают это. Важно напомнить, что именно благодаря усилиям России и лично президента Путина в 2020 году удалось остановить войну и создать трехстороннюю рабочую группу по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций.

Москва неоднократно предоставляла площадку для переговоров о мирном договоре и готова продолжать это в будущем, создавая комфортные условия для обеих сторон. Россия искренне заинтересована в успехе переговоров, в мире и стабильности на Южном Кавказе. У нас есть необходимый опыт, картографические данные и авторитет в регионе. В отличие от Запада, мы не рассматриваем Южный Кавказ как зону конфронтации.

Заключение сбалансированного мирного договора между нашими союзниками является ключевой предпосылкой для устойчивого развития и безопасности региона. Мы надеемся на преодоление разногласий и успешное продвижение к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Россия продолжит поддерживать примирение двух дружественных народов и содействовать поиску взаимоприемлемых решений ради безопасности и процветания всего региона», — заявил Копыркин.