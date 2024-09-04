Появились серьезные проблемы с поставками товаров в Россию через Турцию

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Турецкие банки все чаще «выдавливают» компании, занимающиеся транзитом товаров в Россию, блокируя им переводы и закрывая счета. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, комментируя ТАСС ситуацию в межбанковской сфере.

«В настоящее время проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Такие клиенты активно выявляются, и им блокируются переводы, либо вовсе закрываются счета», – сказал посол, принявший участие в церемонии открытия нового здания генконсульства России в Анталье.