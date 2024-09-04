В Баку полиция обезвредила вооруженного организатора наркопритона

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В Сабунчинском районе Баку в наркопритоне произошел вооруженный инцидент.

Согласно информации пресс-службы МВД, 4 сентября около 21 часа в Сабунчинском районе столицы сотрудниками полиции была проведена операция по поступившей информации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств в одном из домов.

В ходе оперативного мероприятия лицо, оказавшее вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, было обезврежено с применением служебного табельного оружия.

Установлено, что подозреваемым в организации наркопритона является Мамедов Акиф Закир оглу, ранее неоднократно осужденный по различным статьям Уголовного кодекса.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты 2 кг различных наркотических средств и пистолет марки “Макаров”.

Продолжаются расследование по данному факту.