Лавров предостерег от шуток с «красными линиями» России (видео)

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США не стоит шутить с «красными линиями» России. Такое предупреждение сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные поставки Украине американских ракет для истребителей F-16.

«Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши «красные линии», не надо шутить про наши «красные линии». Они прекрасно знают, где они проходят», — указал Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.