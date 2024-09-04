Армения начинает пересмотр своей Конституции

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Комиссия в Ереване завтра проведет заседание, на котором обсудит предложение члена Совета конституционных реформ Даниела Иоаннисяна о пересмотре конституционных регулирований стабильного большинства. Об этом заявил министр юстиции Армении Григор Минасян, говоря и конституционных реформах.

Предложено обсудить конкретные статьи, которые можно изменить не посредством референдума.

«Это новая идея, новая мысль, которую мы обсудим. Уже Совет примет решение. Есть предварительные восприятие того, что конституционный референдум состоится в 2027 году.

А до тех пор важно, что у нас есть достаточно времени для того, чтобы все сделать детально, посредством общественных дискуссий, работы с профессиональным сообществом, сам Совет – это люди, которые вовлечены в различные проекты, они смогут спокойно и детально все проанализировать.

Есть вопросы, по которым мы уже проголосовали и обсудили, но еще предстоит проделать огромную работу. Можно сказать, что завтра будет дан новый старт обсуждению новой Конституции и, кстати, новых идей», – заявил Минасян.