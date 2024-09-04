Армения начинает пересмотр своей Конституции |
МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране |
Бюльбюльоглу потребовал от Володина угомонить Затулина |
Ереван хочет поручить безопасность транспортных коммуникаций с Баку частным охранным агентствам |
Кулеба подал в отставку |
Мехрибан Алиева: Спасибо всем победителям (фото) |
Бегунья Ламия Велиева выиграла Паралимпиаду с мировым рекордом (фото, видео) |
Итоги выборов в ММ: МИД России осудил предвзятые оценки Запада |
Омер Челик: Турция подала заявку на вступление в БРИКС |
Главное Общество

В Азербайджане появится «маленькая Швейцария»: так будет выглядеть поселок Истису (фото)

В Азербайджане появится "маленькая Швейцария": так будет выглядеть поселок Истису (фото)

Проектирование поселка Истису, расположенного в западной части Кяльбаджарского района общей площадь 63,1 га, будет проводиться поэтапно.

Об этом сообщает Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Председатель Госкомитета Анар Гулиев поделился в своих социальных сетях будущим обликом поселка Истису, фундамент которого был заложен 2 сентября 2024 года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кяльбаджар.

На первом этапе площадь застраиваемой территории поселка составит 39,2 га. На этом этапе планируется строительство 159 частных домов. В целом, согласно проекту, в будущем здесь также будет построен 71 дом типа townhouse (142 квартиры) и 10 зданий, состоящих из 180 квартир.

Кроме того, в поселке будут созданы все важные социальные объекты и необходимая инфраструктура – школа на 352 ученических места, детский сад на 100 мест, административное здание, спортивно-оздоровительный центр, медицинский пункт и др.

Поселок Истису будет развиваться на основе современных стандартов и станет одним из важных районных центров.

Теги:
Из этой рубрики
Azercell запускает кампанию «HONOR+SuperSən» к новому учебному году!
Общество

Azercell запускает кампанию «HONOR+SuperSən» к новому учебному году!

2024/09/04, 16:47
Создана рабочая группа для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди
Общество

Создана рабочая группа для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди

2024/09/04, 16:27
МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране
Общество

МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране

2024/09/04, 15:46
В Азербайджане появится "маленькая Швейцария": так будет выглядеть поселок Истису (фото)
Общество

В Азербайджане появится «маленькая Швейцария»: так будет выглядеть поселок Истису (фото)

2024/09/04, 15:25
Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах в атмосферу
Общество

Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах в атмосферу

2024/09/04, 15:03
В Азербайджане растёт число пенсионеров: какие проблемы нас ожидают?
Общество

В Азербайджане растёт число пенсионеров: какие проблемы нас ожидают?

2024/09/04, 14:37
Завтра в Ясамальском районе будет закрыта одна из дорог
Общество

Завтра в Ясамальском районе будет закрыта одна из дорог

2024/09/04, 13:58
Генпрокуроры Азербайджана и России подписали меморандум о взаимопонимании
Общество

Генпрокуроры Азербайджана и России подписали меморандум о взаимопонимании

2024/09/04, 13:41
Автостоянки на станциях электрички по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт стали бесплатными
Общество

Автостоянки на станциях электрички по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт стали бесплатными

2024/09/04, 13:06