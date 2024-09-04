Нетаньяху осудил ограничения Лондона на поставки оружия Израилю

71 Просмотров

Решение Британии приостановить поставки некоторых видов оружия Израилю является позорным. Об этом израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в социальной сети X.

Глава израильского правительства уточнил, что правительство Великобритании приостановило действие 30 лицензий на поставку оружия Израилю спустя несколько дней после того, как радикальная палестинская группировка ХАМАС расправилась с шестью израильскими заложниками.

«Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить ХАМАС — геноцидную террористическую организацию», — написал он.

Нетаньяху заверил, что с британским оружием или без него Израиль победит в войне против ХАМАС.