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Нетаньяху осудил ограничения Лондона на поставки оружия Израилю

Нетаньяху осудил ограничения Лондона на поставки оружия Израилю

Решение Британии приостановить поставки некоторых видов оружия Израилю является позорным. Об этом израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в социальной сети X.

Глава израильского правительства уточнил, что правительство Великобритании приостановило действие 30 лицензий на поставку оружия Израилю спустя несколько дней после того, как радикальная палестинская группировка ХАМАС расправилась с шестью израильскими заложниками.

«Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить ХАМАС — геноцидную террористическую организацию», — написал он.

Нетаньяху заверил, что с британским оружием или без него Израиль победит в войне против ХАМАС.

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