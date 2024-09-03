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ОЗА инициирует создание правительства в изгнании

ОЗА инициирует создание правительства в изгнании

Резко осуждаем провокационные заявления реваншистских сил в Армении, озвученные 2 сентября остатками так называемого режима и угрожающие суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, в том числе теми, кто, опираясь на своих западных покровителей, разглагольствует о «возвращении в Карабах под международной гарантией», отрицая право западных азербайджанцев на возвращение в Армению, сообщили Minval.az в Общине Западного Азербайджана.

«Община Западного Азербайджана за последнее время несколько раз обращалась к правительству Армении с призывом пресечь внутри страны деятельность сил, выступающих против суверенитета Азербайджана. Видно то, что правительство Армении не только не предпринимает такие шаги, но, говоря о мире, на деле поощряет антазербайджанские шаги. В то время как Община Западного Азербайджана не угрожает суверенитету и территориальной целостности Армении, недопустимо, чтобы в Армении комфортно функционировала так называемая «репатриационная комиссия» во главе с бывшим министром иностранных дел Армении, а также остатками режима, выдающими себя за «правительство в эмиграции». Заявляем, что если Армения не откажется от этой опасной политики, мы начнем работу по созданию правительства Западного Азербайджана в изгнании и, в частности, направим обращение в Милли Меджлис с целью создания в новоизбранном парламенте комиссии по возвращению в Западный Азербайджан», – говорится в сообщении.

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