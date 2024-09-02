АЖД будет привлекать пассажиров системой бонусов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» планирует впервые реализовать программу лояльности для пассажиров.
Об этом сказал председатель АЖД Ровшан Рустамов.
По его словам, которые приводит «Репорт», реализация проекта начнется в ближайшее время: «Пассажиры будут получать бонусы по количеству поездок в поездах в соответствии с программой Miles, которая применяется в авиаперевозках».
Рустамов подчеркнул, что программой лояльности можно будет воспользоваться в мобильном приложении АЖД. По его словам, в приложение также будет добавлен ряд новых функций.