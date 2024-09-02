Ильхам Алиев тепло пообщался с жителями Кяльбаджарского района (фото) |
При пожаре на морском объекте «Азнефти» погиб человек |
США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду, президента на борту не было |
Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео) |
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы братских отношений и стратегического союзничества |
Итоги выборов в ММ будут обнародованы до 22 сентября |
Турция подала заявку на вступление в БРИКС вслед за Азербайджаном |
Мехрибан Алиева поделилась эффектными кадрами поездки с Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар |
Байрамов ответил Пашиняну по поводу Конституции Азербайджана |
Главное Общество

АЖД будет привлекать пассажиров системой бонусов

АЖД будет привлекать пассажиров системой бонусов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» планирует впервые реализовать программу лояльности для пассажиров.

Об этом сказал председатель АЖД Ровшан Рустамов.

По его словам, которые приводит «Репорт», реализация проекта начнется в ближайшее время: «Пассажиры будут получать бонусы по количеству поездок в поездах в соответствии с программой Miles, которая применяется в авиаперевозках».

Рустамов подчеркнул, что программой лояльности можно будет воспользоваться в мобильном приложении АЖД. По его словам, в приложение также будет добавлен ряд новых функций.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев тепло пообщался с жителями Кяльбаджарского района (фото)
Общество

Ильхам Алиев тепло пообщался с жителями Кяльбаджарского района (фото)

2024/09/02, 23:52
АЖД будет привлекать пассажиров системой бонусов
Общество

АЖД будет привлекать пассажиров системой бонусов

2024/09/02, 23:27
При пожаре на морском объекте "Азнефти" погиб человек
Общество

При пожаре на морском объекте «Азнефти» погиб человек

2024/09/02, 22:42
Полиция сорвала свадьбу 17-летней девушки в Имишлинском районе
Общество

Полиция сорвала свадьбу 17-летней девушки в Имишлинском районе

2024/09/02, 21:04
Мехрибан Алиева показала новые кадры из Кяльбаджара (видео)
Общество

Мехрибан Алиева показала новые кадры из Кяльбаджара (видео)

2024/09/02, 19:25
Итоги выборов в ММ будут обнародованы до 22 сентября
Общество

Итоги выборов в ММ будут обнародованы до 22 сентября

2024/09/02, 18:00
Изъято 35 кг наркотиков
Общество

Изъято 35 кг наркотиков

2024/09/02, 17:35
Лестничный пролет обрушился в жилом доме в Хырдалане
Общество

Лестничный пролет обрушился в жилом доме в Хырдалане

2024/09/02, 16:52
В Азербайджане станет жарче
Общество

В Азербайджане станет жарче

2024/09/02, 16:42