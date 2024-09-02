АЖД будет привлекать пассажиров системой бонусов

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ЗАО «Азербайджанские железные дороги» планирует впервые реализовать программу лояльности для пассажиров.

Об этом сказал председатель АЖД Ровшан Рустамов.

По его словам, которые приводит «Репорт», реализация проекта начнется в ближайшее время: «Пассажиры будут получать бонусы по количеству поездок в поездах в соответствии с программой Miles, которая применяется в авиаперевозках».

Рустамов подчеркнул, что программой лояльности можно будет воспользоваться в мобильном приложении АЖД. По его словам, в приложение также будет добавлен ряд новых функций.