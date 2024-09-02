Турция подала заявку на вступление в БРИКС вслед за Азербайджаном |
Мехрибан Алиева поделилась эффектными кадрами поездки с Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар |
Байрамов ответил Пашиняну по поводу Конституции Азербайджана |
Сербия заявила о планах укреплять сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере |
Азербайджан начал поставлять газа в Хорватию |
Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной |
Токаев обратился к народу: Референдум состоится 6 октября |
Предварительные итоги выборов в ММ: ПЕА получает 70 мандатов (видео) |
Полад Бюльбюльоглу: Постараюсь оправдать доверие избирателей |
Главное Мир

В Финляндии намерены сделать заграждение на границе с Россией повыше

В Финляндии намерены сделать заграждение на границе с Россией повыше

Заграждение на границе с Россией, которое возводится в Финляндии, решено сделать на полметра выше, чем планировалось: общая высота достигнет 3,5 м, а сеть станет более густой.

Об этом сообщается в пресс-релизе Пограничной охраны Финляндии.

Помимо этого, усовершенствованы крепления и конструкции ограждения, ворота и барьеры. Изменения затронут, в том числе ближайшие к густонаселенным районам в России участки в районе КПП «Нуйямаа» и железнодорожного КПП «Вайниккала» протяженностью 17 км. Ожидается, что этот участок будет полностью введен в эксплуатацию летом 2026 года, уточняется в сообщении.

«Теперь проект имеет все условия для его полной реализации. Полное финансирование проекта было обеспечено в бюджете весной 2024 года, что позволило досрочно завершить испытания и закупки», – говорит руководитель проекта в Пограничной охране Эркки Матилайнен. Первой задачей станет строительство около 70 км барьеров в Юго-Восточной Финляндии, Северной Карелии, Кайнуу (Лапландия) и Северо-Восточной Финляндии. Всего в летне-осенний период будет запущено строительство на восьми участках. Поздней осенью запустят работы на новых участках – достигающих 128 км, уточняется в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток
Мир

Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток

2024/09/02, 16:30
В Финляндии намерены сделать заграждение на границе с Россией повыше
Мир

В Финляндии намерены сделать заграждение на границе с Россией повыше

2024/09/02, 16:14
Лукашенко: Как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Дуровым
Мир

Лукашенко: Как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Дуровым

2024/09/02, 15:11
Шольц назвал результаты выборов в Германии «горькими»
Мир

Шольц назвал результаты выборов в Германии «горькими»

2024/09/02, 14:53
Турция подала заявку на вступление в БРИКС вслед за Азербайджаном
Мир

Турция подала заявку на вступление в БРИКС вслед за Азербайджаном

2024/09/02, 14:47
Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране
Мир

Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране

2024/09/02, 14:40
Франция проигнорировала запрос России по Дурову
Мир

Франция проигнорировала запрос России по Дурову

2024/09/02, 14:01
Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски
Мир

Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски

2024/09/02, 13:07
Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества
Мир

Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества

2024/09/02, 13:05