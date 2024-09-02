Шольц назвал результаты выборов в Германии «горькими»

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Результаты прошедших 1 сентября выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии, на которых крупных успехов добилась правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «горькими». Он призвал «все демократические партии» сформировать стабильные земельные правительства «без участия правых экстремистов», передает Reuters.

«АдГ вредит Германии, – заявил он. – Она ослабляет экономику, вносит раскол в общество и уничтожает добрую репутацию нашей страны», – приводит слова федерального канцлера газета Die Zeit.

Комментируя результаты своей партии, Социал-демократической партии Германии (СПДГ), он подчеркнул: «Воскресные результаты на выборах горькие, в том числе для нас. И все же: СДПГ сохранила внутренне единство».

На выборах в ландтаг Тюрингии партия «Альтернатива для Германии» получила самое большое число голосов избирателей: 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле – Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6%, следует из предварительных результатов голосования, обнародованных утром 2 сентября.