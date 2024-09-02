Турция подала заявку на вступление в БРИКС вслед за Азербайджаном |
Мехрибан Алиева поделилась эффектными кадрами поездки с Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар |
Байрамов ответил Пашиняну по поводу Конституции Азербайджана |
Сербия заявила о планах укреплять сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере |
Азербайджан начал поставлять газа в Хорватию |
Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной |
Токаев обратился к народу: Референдум состоится 6 октября |
Предварительные итоги выборов в ММ: ПЕА получает 70 мандатов (видео) |
Полад Бюльбюльоглу: Постараюсь оправдать доверие избирателей |
Главное Мир

Шольц назвал результаты выборов в Германии «горькими»

Шольц назвал результаты выборов в Германии «горькими»

Результаты прошедших 1 сентября выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии, на которых крупных успехов добилась правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «горькими». Он призвал «все демократические партии» сформировать стабильные земельные правительства «без участия правых экстремистов», передает Reuters.

«АдГ вредит Германии, – заявил он. – Она ослабляет экономику, вносит раскол в общество и уничтожает добрую репутацию нашей страны», – приводит слова федерального канцлера  газета Die Zeit.

Комментируя результаты своей партии, Социал-демократической партии Германии (СПДГ), он подчеркнул: «Воскресные результаты на выборах горькие, в том числе для нас. И все же: СДПГ сохранила внутренне единство».

На выборах в ландтаг Тюрингии партия «Альтернатива для Германии» получила самое большое число голосов избирателей: 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле – Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6%, следует из предварительных результатов голосования, обнародованных утром 2 сентября.

Теги:
Из этой рубрики
Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток
Мир

Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток

2024/09/02, 16:30
В Финляндии намерены сделать заграждение на границе с Россией повыше
Мир

В Финляндии намерены сделать заграждение на границе с Россией повыше

2024/09/02, 16:14
Лукашенко: Как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Дуровым
Мир

Лукашенко: Как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Дуровым

2024/09/02, 15:11
Шольц назвал результаты выборов в Германии «горькими»
Мир

Шольц назвал результаты выборов в Германии «горькими»

2024/09/02, 14:53
Турция подала заявку на вступление в БРИКС вслед за Азербайджаном
Мир

Турция подала заявку на вступление в БРИКС вслед за Азербайджаном

2024/09/02, 14:47
Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране
Мир

Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране

2024/09/02, 14:40
Франция проигнорировала запрос России по Дурову
Мир

Франция проигнорировала запрос России по Дурову

2024/09/02, 14:01
Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски
Мир

Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски

2024/09/02, 13:07
Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества
Мир

Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества

2024/09/02, 13:05