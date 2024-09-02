Гарегин II подтвердил реваншистские настроения Армении

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Католикос всех армян Гарегин II, один из главных реваншистов, вновь озвучил территориальные претензии к Азербайджану, косвенно подтверждая продолжающийся реваншизм в Армении.

В своем послании он назвал Карабах «исторической родиной», заявив, что армяне «веками защищали свою идентичность и будут стремиться к реализации национальных мечтаний, несмотря на катастрофические последствия войны».

Заявление Гарегина ясно подтверждает правоту позиции Баку в необходимости изменения Конституции Армении, где официально закреплены территориальные претензии к Азербайджану. Если мирный договор будет подписан без соответствующих изменений, будущие лидеры, подобные Гарегину, могут попытаться отменить подписанный документ.