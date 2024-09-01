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Путин в благодарность за снаряды подарил Киму табун лошадей

Путин в благодарность за снаряды подарил Киму табун лошадей

Глава Кремля Владимир Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак в качестве частичной оплаты за артиллерийские снаряды для войны против Украины. Об этом пишет The Times.

Так, согласно сообщению ветеринарной службы Приморского края, имеющего железнодорожное сообщение с Северной Кореей, в минувшее воскресенье через узкую сухопутную границу было перевезено 24 лошади – 19 жеребцов и пять кобыл.

«Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из России, что стало новым признаком растущего сближения между северокорейским лидером и Путиным», – пишет издание.

Орловские рысаки известны как любимая порода Кима, именно на таких лошадях он предстает на пропагандистских изображениях, распространяемых режимом КНДР.

«Тридцать лошадей этой породы также были отправлены в Пхеньян в 2022 году», – напоминает издание.

При этом, южнокорейские СМИ подчеркнули, что новая партия лошадей является «частью оплаты за северокорейские артиллерийские снаряды, отправленные российским военным для использования против Украины».

The Times указывает, что лидеры двух государств не в первый раз дарят друг другу животных. Так, северокорейский лидер в июне подарил Путину пару собак местной породы пхунсан. В августе Путин ответил взаимностью, отправив в Северную Корею 447 коз.

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