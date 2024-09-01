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В Израиле пройдет всеобщая забастовка

В Израиле пройдет всеобщая забастовка

Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных жителей страны.

«После убийства похищенных председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в экономике. <…> Завтра начиная с 6:00 утра израильская экономика остановится», — указано в заявлении федерации трудящихся.

Подчеркивается, что начиная с 8:00 утра понедельника главная воздушная гавань страны — аэропорт имени Бен-Гуриона — перестанет обслуживать прием и отправление рейсов.

В Гистадруте не уточнили, сколько продлится всеобщая забастовка.

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В Израиле пройдет всеобщая забастовка
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