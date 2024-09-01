Эрдоган призвал исламские страны добиться прекращения огня в Газе

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Исламские страны должны действовать сообща для обеспечения постоянного прекращения огня в блокированном секторе Газа.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, сообщили в воскресенье в Управлении по связям при Администрации президента Турции.

Собеседники обсудили геноцид, осуществляемый Израилем на палестинской территории, а также другие актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Эрдоган подчеркнул важность усиления давления международного сообщества на Израиль для прекращения преступлений против человечности, совершаемых на палестинской территории, особенно в секторе Газа.

Глава турецкого государства заявил, что израильские атаки и нарушения прав человека должны прекратиться и подчеркнул важность консолидации усилий исламских стран в этом отношении.