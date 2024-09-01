Гаджиев призвал ввести ограничения к армии Армении |
Исторические выборы в Милли Меджлис. Хроника (фото, видео) |
В России отрицают стремление атаковать страны НАТО |
Первые кадры с места крушения вертолета на Камчатке, выживших нет (видео) |
Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета |
Эксперт: Азербайджан пресечет цветную революцию и беспорядки, инициируемые ЕС и США |
Алиевы проголосовали на выборах (фото, видео) |
Борт Eva Airways экстренно приземлился в Баку, пассажира спасти не удалось |
Украинский удар вызвал мощный пожар на НПЗ в Москве (видео) |
Главное Армия

Россия потеряла в Украине еще 34 единицы бронетехники

Россия потеряла в Украине еще 34 единицы бронетехники

За последние сутки с 31 августа на 1 сентября Россия потеряла в Украине 1350 солдат. Общее количество потерь превысило 616 тысяч военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 616300 (+1350) человек;

танков – 8592 (+10) ед;

боевых бронированных машин – 16760 (+24) ед;

артиллерийских систем – 17636 (+22) ед;

РСЗО – 1176 ед.;

средства ПВО – 940 ед.;

самолетов – 368 ед;

вертолетов – 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36) ед;

крылатые ракеты – 2557 ед;

корабли/катера – 28 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56) ед;

специальная техника – 2991 (+14) ед.

Теги:
Из этой рубрики
Россия потеряла в Украине еще 34 единицы бронетехники
Армия

Россия потеряла в Украине еще 34 единицы бронетехники

2024/09/01, 13:58
Украинский удар вызвал мощный пожар на НПЗ в Москве (видео)
Армия

Украинский удар вызвал мощный пожар на НПЗ в Москве (видео)

2024/09/01, 09:39
Массированный украинский удар беспилотниками по России
Армия

Массированный украинский удар беспилотниками по России

2024/09/01, 09:15
Еще 1360 россиян нашли в Украине свою смерть
Армия

Еще 1360 россиян нашли в Украине свою смерть

2024/08/31, 12:35
Американцы не будут обслуживать F-16 в Украине
Армия

Американцы не будут обслуживать F-16 в Украине

2024/08/31, 11:43
Израиль создает новый коридор для долгосрочного присутствия в Газе (фото)
Армия

Израиль создает новый коридор для долгосрочного присутствия в Газе (фото)

2024/08/31, 11:10
Кадры испытаний турецкой ракеты Gökdoğan (видео)
Армия

Кадры испытаний турецкой ракеты Gökdoğan (видео)

2024/08/31, 10:12
Украинские F-16 взлетают с обычных автодорог
Армия

Украинские F-16 взлетают с обычных автодорог

2024/08/31, 09:43
В Курскую область прибудут наемники ЧВК «Медведь»
Армия

В Курскую область прибудут наемники ЧВК «Медведь»

2024/08/31, 09:14