Россия потеряла в Украине еще 34 единицы бронетехники

За последние сутки с 31 августа на 1 сентября Россия потеряла в Украине 1350 солдат. Общее количество потерь превысило 616 тысяч военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 616300 (+1350) человек;
танков – 8592 (+10) ед;
боевых бронированных машин – 16760 (+24) ед;
артиллерийских систем – 17636 (+22) ед;
РСЗО – 1176 ед.;
средства ПВО – 940 ед.;
самолетов – 368 ед;
вертолетов – 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36) ед;
крылатые ракеты – 2557 ед;
корабли/катера – 28 ед;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56) ед;
специальная техника – 2991 (+14) ед.