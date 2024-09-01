Россия потеряла в Украине еще 34 единицы бронетехники

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За последние сутки с 31 августа на 1 сентября Россия потеряла в Украине 1350 солдат. Общее количество потерь превысило 616 тысяч военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 616300 (+1350) человек;

танков – 8592 (+10) ед;

боевых бронированных машин – 16760 (+24) ед;

артиллерийских систем – 17636 (+22) ед;

РСЗО – 1176 ед.;

средства ПВО – 940 ед.;

самолетов – 368 ед;

вертолетов – 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36) ед;

крылатые ракеты – 2557 ед;

корабли/катера – 28 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56) ед;

специальная техника – 2991 (+14) ед.