Зеленский призвал Запад: «Нельзя откладывать жизненно важные решения»

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Для того чтобы полностью защищать Украину и украинцев, нашей стране нужно разрешение на дальнобойность. Также нужны дальнобойные снаряды и ракеты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, очищение украинского неба от КАБов РФ будет сильным шагом, чтобы заставить Россию искать окончание войны и справедливый мир. В свою очередь, представители Украины уже предоставили всю необходимую информацию и детали «нашим партнерам».

С запросом предоставить разрешения на дальнобойность, Зеленский обратился к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии.

«Нам нужны возможности и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения», – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что эти решения – это именно то, что может наиболее правильно повлиять на события.