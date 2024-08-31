Завершается делимитация киргизско-таджикской границы

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Процесс делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном находится на стадии завершения, ведутся переговоры.

Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на церемонии открытия нового здания Администрации президента.

«Мы обещали решить наиболее уязвимый вопрос – вопрос границы страны. На сегодняшний день вопрос государственной границы с Узбекистаном полностью решен, а вопрос кыргызско-таджикской границы находится на стадии завершения, ведутся переговоры», – приводит его слова на своем сайте агентство Акипресс.