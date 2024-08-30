Закир Гасанов: Азербайджанская армия приводится в соответствие с турецкой моделью

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Предпринимаются очень важные шаги в направлении приведения азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на мероприятии, организованном в Баку по случаю Дня Победы Турции.

Закир Гасанов передал поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня победы, а также рассказал о ряде совместных мероприятий в области строительства армии.

«Эти мероприятия планируется продолжить и в дальнейшем. Совместная деятельность Азербайджана и Турции служит сохранению мира и стабильности в нашем регионе. В ходе 44-дневной войны азербайджанский народ полностью ощутил поддержку Турции».