Ряд европейских стран закрыл дорогу карабахским армянам

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Ряд европейских стран не пускает к себе карабахских армян. Особенно избирательное отношение в посольствах Польши, Литвы, Чехии и Испании.

«Официально они объясняют это так: исходя из заявления правительства РА, мы не можем быть уверены, что паспорта с кодом 070 удостоверяют гражданство Армении, поэтому мы не можем рассмотреть ваше заявление как гражданина страны. Это неприемлемо: они подвергают дискриминации людей по происхождению. Если они даже не дают визу, все равно должны принять документы и обосновать отказ. Например, могут же сказать, что документов недостаточно, что ты не доказал, что вернешься и прочее. Однако они фактически думают, что если в паспорте стоит код 070, то человек едет «сдаваться», становиться невозвращенцем», – сказал т.н. «экс-омбудсмен» Карабаха Гегам Степанян.

Багларян также отмечает, что в данном случае возникает еще одна проблема: карабахцы даже не могут обратиться в суд, поскольку у них нет никаких документов об отказе. По его словам, проблему никак не могут решить, «МИД Армении не выражает публичной позиции».