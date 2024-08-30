Военные ВВС потренировались в высадке с парашютом (фото и видео)

С подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом
В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, с подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом, сообщает Минобороны.
В ходе тренировок специалистами парашютно-десантных и поисково-спасательных групп, а также лётным экипажем выполняются различные задачи по лётной и предварительной парашютной подготовке.
Также выполняются задачи по сбросу грузов с воздуха в заданную точку.