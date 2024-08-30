Американка погибла в путешествии на копии древнего корабля

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Американская туристка отправилась в путешествие в Норвегию на копии корабля времен викингов, попала в шторм и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 29-летняя археолог Карла Дана из Флориды и еще пять человек находились на борту судна «Наддодур», которое отправилось в плавание от Фарерских островов. Когда корабль попал в шторм и перевернулся, всем путешественникам, кроме американки, удалось выбраться с помощью надувного плота.

Вскоре Дану нашли бездыханной недалеко от места крушения. Выжившим оказывают психологическую поддержку.

Известно, что корабль не был оснащен двигателем, а управлялся парусами и веслами, как было принято раньше на Фарерских островах.