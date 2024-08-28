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В Польше оценили перспективы турецко-армянской нормализации

В Польше оценили перспективы турецко-армянской нормализации

Для Армении основным мотивом нормализации отношений с Турцией является выход из региональной изоляции и участие в энергетических и транспортных проектах, вследствие чего Армения может уменьшить зависимость от России и Ирана.

Об этом пишет автор польского аналитического центра PISM.

Для Турции, в свою очередь, установление дипломатических отношений с Арменией должно стать частью расширения ее влияния на Южном Кавказе. Действия по нормализации помогают укрепить имидж государства, чье участие необходимо для стабилизации региона, а значит, и для его экономического развития.

В этом контексте разрешение споров с Арменией позволило бы Турции увеличить торговлю с Азербайджаном и странами Центральной Азии за счет открытия новых транспортных маршрутов.

Отмечается, что процесс нормализации турецко-армянских отношений тесно связан с урегулированием отношений Армении с Азербайджаном, что также необходимо для разблокировки и развития торговых путей на Южном Кавказе.

Таким образом, поддержка турецко-армянской нормализации могла бы быть оказана через содействие мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

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