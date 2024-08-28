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Турция призывает наказать Израиль

Турция призывает наказать Израиль

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило незаконную операцию, начатую Израилем на Западном берегу, и заявление министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца о том, что они перенесут практику Газы на Западный берег.

«Мы решительно осуждаем незаконную операцию, начатую Израилем на Западном берегу, и заявление министра иностранных дел Израиля о том, что они перенесут практику Газы на Западный берег», – говорится в письменном заявлении министерства.

В заявлении подчеркивается, что «геноцидная политика» правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении палестинского народа является главной угрозой международной безопасности.

«Необходимо принять необходимые карательные и принудительные меры против этих действий Израиля (против палестинского народа), которые полностью игнорируют международное право», – говорится в заявлении.

«Горстка стран, безоговорочно поддерживающих Израиль, должна немедленно отказаться от своего отношения к закону и человеческой совести», -резюмирует МИД Турции.

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