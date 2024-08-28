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Главное Мир

Apple выпустит восемь версий iPhone 16

Apple выпустит восемь версий iPhone 16

Корпорация Apple представит рекордное количество версий новых смартфонов в сентябре, сообщает издание PhoneArena.

Журналисты пришли к такому выводу, изучив последние новости и официальные релизы компании. По их данным, новая линейка будет включать четыре модели — iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Однако, с учетом специальных версий для европейского рынка, общее количество модификаций достигнет восьми.

Отмечается, что европейские модели получат расширенные настройки, позволяющие пользователям контролировать работу многих функций. В частности, в Европе будет возможно удалить App Store, установить альтернативную платежную систему вместо Apple Pay, загрузить кастомную клавиатуру и настроить фильтры спама.

По данным журналистов, благодаря позиции руководства ЕС, европейские пользователи получат контроль над iPhone, о котором американские и другие пользователи могут только мечтать. Однако только в США нейрос

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