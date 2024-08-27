Откровенная фотосессия 61-летней Деми Мур (фото)

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Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в откровенных нарядах для журнала Interview.

На одном из кадров 61-летняя звезда позировала, стоя на коленях на кровати в боди и юбке бренда Saint Laurent из прозрачной синей ткани. Также она предстала перед камерой, сидя на стуле с разведенными в стороны ногами в белых трусах марки Araks, которые надела поверх черных капроновых колготок.

Знаменитость также примерила микрошорты и куртку с чрезмерно объемными плечами Duran Lantink. Известно, что автором данных кадров выступила канадская художница, модель и фотограф Петра Коллинз.