СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35 |
Фидан: Мы и далее будем укреплять узы дружбы и братства |
В ближайшее время завершится прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван |
Путин последовал совету Алиева и занялся проблемами Каспия |
Зеленский: Про что говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно |
Сарсангское водохранилище разрослось до максимума (видео) |
ВСУ захватили 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен 600 российских солдат |
Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину |
500 бойцов ВСУ прорвались через границу с Белгородской областью России, идут бои (обновлено) |
Главное Культура

Откровенная фотосессия 61-летней Деми Мур (фото)

Откровенная фотосессия 61-летней Деми Мур (фото)

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в откровенных нарядах для журнала Interview.

На одном из кадров 61-летняя звезда позировала, стоя на коленях на кровати в боди и юбке бренда Saint Laurent из прозрачной синей ткани. Также она предстала перед камерой, сидя на стуле с разведенными в стороны ногами в белых трусах марки Araks, которые надела поверх черных капроновых колготок.

Знаменитость также примерила микрошорты и куртку с чрезмерно объемными плечами Duran Lantink. Известно, что автором данных кадров выступила канадская художница, модель и фотограф Петра Коллинз.

Теги:
Из этой рубрики
Откровенная фотосессия 61-летней Деми Мур (фото)
Культура

Откровенная фотосессия 61-летней Деми Мур (фото)

2024/08/27, 21:42
Бен Аффлек прекратил общение с детьми Джей Ло
Культура

Бен Аффлек прекратил общение с детьми Джей Ло

2024/08/27, 00:45
Агентство интеллектуальной собственности доказало факт присвоения армянами песни «Yarımgilə»
Культура

Агентство интеллектуальной собственности доказало факт присвоения армянами песни «Yarımgilə»

2024/08/26, 13:46
Сегодня отмечается Международный день мугама
Культура

Сегодня отмечается Международный день мугама

2024/08/26, 00:25
Рок-группа Oasis может воссоединиться
Культура

Рок-группа Oasis может воссоединиться

2024/08/25, 22:07
Ален Делон поделил свое наследство между детьми, но не поровну
Культура

Ален Делон поделил свое наследство между детьми, но не поровну

2024/08/19, 00:16
Экс-супруга Эйвазова: Вы все задолбали
Культура

Экс-супруга Эйвазова: Вы все задолбали

2024/08/18, 22:36
Шляпа Индианы Джонса ушла с молотка
Культура

Шляпа Индианы Джонса ушла с молотка

2024/08/18, 21:13
Известны шокирующие детали смерти Мэттью Перри
Культура

Известны шокирующие детали смерти Мэттью Перри

2024/08/18, 18:48