Фидан: Мы и далее будем укреплять узы дружбы и братства

100 Просмотров

Турция и Азербайджан выступают за обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе. Уверен, что братство наших стран будет и далее вносить вклад в региональную стабильность. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

По его словам, которые приводит «Азертадж», в ходе переговоров с главой МИД Азербайджана были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации совместных проектов. Состоялся обмен мнениями о состоянии переговорного процесса между Баку и Ереваном, а также ситуации в регионе и на международной арене. «Мы удовлетворены уровнем связей с Азербайджаном. Наши страны придерживаются общей стратегии в вопросе развития взаимовыгодного сотрудничества», – констатировал турецкий министр.

Глава дипломатии Турции отметил, что Шушинская декларация, подписанная лидерами Турции и Азербайджана 15 июня 2021 года, вывела отношения двух братских стран на уровень союзничества.

«Мы довольны тем, какого уровня достигли наши экономические отношения. Мы также обменялись мнениями по региональным и глобальным проблемам. Мы поделились друг с другом некоторыми мнениями о том, что еще можно сделать для усиления институциональной работы Организации тюркских государств», – отметил он.

Фидан вновь подчеркнул готовность своей страны к углублению двустороннего сотрудничества с Азербайджаном. «Уверен, что мы и далее будем укреплять узы дружбы и братства, тесно взаимодействуя во благо наших стран», – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Турции сообщил, что при первой возможности вновь посетит братский Азербайджан.