Шольц возьмется за мигрантов

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Власти Германии должны принять все возможные меры для выдворения лиц, которые не имеют права находиться в стране.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в городе Золинген после произошедшего там теракта.

«Мы должны сделать все для того, чтобы такие события, по возможности, больше не происходили в нашей стране. Все, что находится в нашей власти, все, что может быть сделано, должно быть сделано», — заявил он.

Политик также анонсировал, что власти страны в очередной раз будут ужесточать правила ношения оружия, особенно те, что касаются ножей.