Трамп: Россия отлично воюет зимой, а Украина — нет

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Российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях, заявил в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану претендент на пост главы Белого дома Дональд Трамп.

«Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы выделяем Украине много денег», — заявил он.

По подсчетам политика, Киев получил от Вашингтона помощь уже примерно на $250 млрд. Вместе с тем республиканец отметил, что на Украине «традиционно был очень высокий уровень коррупции».