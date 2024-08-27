Ливия приостановила нефтедобычу |
США подтвердили закулисный диалог с Украиной о дальних ударах по России |
Дуров остался под стражей до 28 августа (обновлено) |
Мехрибан и Лейла Алиевы на празднестве с детьми (обновлено, фото, видео) |
Израиль атаковал в Газе сотрудников турецкого телеканала |
«Даже на войне есть правила». В ООН осудили сегодняшний удар России по Украине |
Азербайджан соболезнует Пакистану |
БИГ отправила в ООН отчет с разоблачением французского колониализма |
Порывы ветра в регионах страны усилятся |
Главное Спорт

Карьера тренера Роналду не интересует

Карьера тренера Роналду не интересует

Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что не планирует начинать тренерскую карьеру после завершения игровой. Слова 39-летнего футболиста приводит A Bola.

Роналду, с прошлого года играющий в Саудовской Аравии за «Ан-Наср», сказал, что решение об уходе из сборной Португалии будет «спонтанным», но обдуманным.

«На данный момент мне не приходила в голову мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу такого будущего», — сказал Роналду, отметив, что будет заниматься и «другими делами, помимо футбола».

Теги:
Из этой рубрики
Карьера тренера Роналду не интересует
Спорт

Карьера тренера Роналду не интересует

2024/08/27, 00:26
Майк Тайсон мучается раздвоением личности
Спорт

Майк Тайсон мучается раздвоением личности

2024/08/26, 18:22
Азербайджанские клубы получили бонусы от УЕФА
Спорт

Азербайджанские клубы получили бонусы от УЕФА

2024/08/25, 21:23
Ландо Норрис выиграл гонку "Формулы-1" в Нидерландах
Спорт

Ландо Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Нидерландах

2024/08/25, 19:55
Этап "Ф-1" в Баку пройдет с полным соблюдением пожарной безопасности
Спорт

Этап «Ф-1» в Баку пройдет с полным соблюдением пожарной безопасности

2024/08/25, 15:53
Зеленский наградил украинского борца азербайджанского происхождения
Спорт

Зеленский наградил украинского борца азербайджанского происхождения

2024/08/25, 00:32
Сын Кадырова подарил квартиры чеченским спортсменам, выступавшим на Олимпиаде не за Россию
Спорт

Сын Кадырова подарил квартиры чеченским спортсменам, выступавшим на Олимпиаде не за Россию

2024/08/22, 23:59
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира
Спорт

Два азербайджанских борца стали чемпионами мира

2024/08/21, 21:19
В матче "Динамо" - "Карабах" ожидается участие посла Азербайджана в Хорватии
Спорт

В матче «Динамо» – «Карабах» ожидается участие посла Азербайджана в Хорватии

2024/08/19, 14:24