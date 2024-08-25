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Главное Общество

В Азербайджане пройдет День Лачина

В Азербайджане пройдет День Лачина

26 августа при поддержке Министерства культуры, специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе, ООО «Служба благоустройства Баку» День города Лачин в очередной раз будет отмечен торжественно. Об этом сообщает «Азертадж».

Ко второй годовщине возрождения города Лачин составлена обширная праздничная программа. Особо памятно, что День города Лачин отмечается на всей территории целостного Азербайджана, полный суверенитет которого был восстановлен после антитеррористической операции, осуществленной 19-20 сентября 2023 года.

Отметим, что в прошлом году в календарь знаменательных дней Азербайджана вошел новый день, 26 августа – День города Лачин. Этот день, впервые отпразднованный в прошлом году, был учрежден Распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года «Об учреждении дней города на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана».

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