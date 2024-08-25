Этап «Ф-1» в Баку пройдет с полным соблюдением пожарной безопасности

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В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формула-1», которое пройдет в этом году в Баку, проведен очередной, пятый по счету тренинг для маршалов, организованный Главным оперативным управлением МЧС и Операционной компанией ВСС.

Об этом сообщил начальник отдела оперативного планирования МЧС Азербайджана, полковник-лейтенант Эльвин Агаев.

Он отметил, что в тренинге, проведенном в Академии МЧС и состоящем из теоретической и практической частей, приняли участие около 200 маршалов, в том числе 68 пожарных и спасателей МЧС: «В теоретической части тренинга пожарные-маршалы ВСС провели для участников мероприятия презентации с целью укрепления их навыков в плане пожарной безопасности, предотвращения возникновения подобных происшествий и организации спасательных работ. В практической части был наглядно разъяснен порядок обращения со специальной техникой и оборудованием, используемым в пожарной безопасности и спасательных работах. Добавлю, что в ходе соревнований планируется задействовать более 30 единиц спецтехники и около 400 сотрудников МЧС» (цитата по АПА).

Что касается того, были ли какие-то происшествия на предыдущих гонках «Формулы-1» в Баку, то полковник-лейтенант сообщил, что мероприятию предшествует подготовительный период продолжительностью 3 месяца: «На гонках присутствуют специалисты соответствующих учреждений министерства. Мероприятие проводится с полным соблюдением норм и правил пожарной и строительной безопасности. До настоящего времени не было никаких несчастных случаев».