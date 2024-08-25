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Алаудинов вспомнил, как Зеленский «в слезах извинялся» перед Кадыровым

Алаудинов вспомнил, как Зеленский "в слезах извинялся" перед Кадыровым

Владимир Зеленский еще до начала спецоперации извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «в слезах», рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Если ты (обращается к Зеленскому) уж смотришь мои ролики, ты остальные части-то тоже посмотри. Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал, и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, «Квартал 95″, это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», – заявил он .

По словам Алаудинова, это было в то время, когда Зеленский участвовал в проекте «Квартал 95». Командир спецназа «Ахмат» не уточнил, за что он просил прощения.

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Алаудинов вспомнил, как Зеленский "в слезах извинялся" перед Кадыровым
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