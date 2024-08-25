Алаудинов вспомнил, как Зеленский «в слезах извинялся» перед Кадыровым

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Владимир Зеленский еще до начала спецоперации извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «в слезах», рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Если ты (обращается к Зеленскому) уж смотришь мои ролики, ты остальные части-то тоже посмотри. Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал, и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, «Квартал 95″, это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», – заявил он .

По словам Алаудинова, это было в то время, когда Зеленский участвовал в проекте «Квартал 95». Командир спецназа «Ахмат» не уточнил, за что он просил прощения.