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Депутаты предложили выслать из России всех мигрантов с судимостью

Депутаты предложили выслать из России всех мигрантов с судимостью

На следующей неделе депутаты внесут в Госдуму инициативу о выдворении из России всех мигрантов с судимостью. Об этом в своем Telegram-канале сообщила зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешений на временное проживание и вид на жительство», — указала парламентарий. Она пояснила, что действующее российское законодательство позволяет иностранцам въехать в Россию по истечении срока погашения судимости.

Также Авксентьева обратила внимание на распространение в России так называемых «молельных домов» или религиозных центров, которые можно организовать «фактически без согласований, в любом месте вплоть до квартиры». Она пообещала подготовить на эту тему депутатский запрос.

Днем в пятницу, 23 августа, заключенные исправительной колонии №19 в городе Суровикино устроили бунт. Во время заседания дисциплинарной комиссии они захватили в заложники сотрудников ФСИН. Предположительно, в этом участвовали уроженцы Узбекистана Назирчон Тошов, Рамзиндин Тошев и Темур Хусинов, а также выходец из Таджикистана Рустамчон Наврузи. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении.

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