Глава ФБР предупредил о беспрецедентном количестве угроз безопасности США

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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй считает, что страна сталкивается с беспрецедентным количеством угроз безопасности, а в работе правоохранительных органов наблюдаются трудности. Такую точку зрения он выразил в интервью агентству Associated Press.

По оценкам Рэя, за всю его карьеру «сложно вспомнить время, когда так много различных видов угроз [безопасности страны] возникли бы одновременно». В частности, он заявил, что ФБР сталкивается с ростом террористической угрозы «как внутри страны, так и на международном уровне», а также с кражей интеллектуальной собственности и кибератаками на выборную инфраструктуру. «Меня беспокоит возникновение комбинации такого количества угроз одновременно, учитывая трудности, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов в своей работе», – отметил Рэй.

По мнению главы ФБР, эффективным способом борьбы с угрозами безопасности в такой ситуации может стать партнерство государственных органов с частным сектором, включая бизнес и научное сообщество.

В августе ФБР подтвердило ТАСС, что проводит расследование в связи с кибератакой, предположительно совершенной на предвыборный штаб кандидата в президенты страны Дональда Трампа. По версии ведомства, за атакой якобы мог стоять Иран. В постпредстве Ирана при ООН заявили ТАСС, что у Тегерана «нет ни намерений, ни планов осуществлять кибернетические атаки», а также отметили, что иранские власти не вмешиваются в президентские выборы в США