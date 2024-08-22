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БИГ: Народу Бонайре должно быть гарантировано право на самоопределение

БИГ: Народу Бонайре должно быть гарантировано право на самоопределение

«Бакинская инициативная группа стремится поддержать борьбу за независимость всех народов, пострадавших от колониализма».

Об этом на конференции «Путь самоопределения острова Бонайре в Генассамблее ООН, проходящий через Баку», организованной Бакинской инициативной группы (БИГ) и Движением «За права человека и перемены Бонайре», заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

Он отметил, что Бакинская инициативная группа на сегодняшний день проделала очень важную работу по информированию международного сообщества о результатах колониальной политики Франции:

«Была опубликована наша серия отчетов, посвященных проблеме деколонизации. Наша организация работала над информированием международного сообщества о результатах французской колониальной политики на таких территориях, как Новая Каледония, Французская Полинезия, Мартиника, Гваделупа, Французская Гвиана, Корсика. Мы регулярно работаем с Организацией Объединенных Наций и другими международными платформами для информирования международного сообщества. Считаем, что право народа Бонайре на самоопределение является фундаментальным и, следовательно, должно быть гарантировано».

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БИГ: Народу Бонайре должно быть гарантировано право на самоопределение

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