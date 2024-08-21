Соратники Пашиняна забросали здание посольства Беларуси помидорами и яйцами

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Власти Армении организовали акцию протеста перед посольством Беларуси, вызванную высказываниями Александра Лукашенко в адрес армян.

Как сообщал ранее Minval, Лукашенко в интервью российским СМИ раскритиковал правительство Армении, заявив: «Кому армяне нужны, кроме нас? Никому не нужны. Какая Франция, какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению». Он также посоветовал армянскому правительству сосредоточиться на развитии своей экономики и использовании собственных ресурсов.

Соратники премьер-министра Никола Пашиняна, Арутюн Мкртчян и Рубен Меграбян, заявили, что Лукашенко действует по указаниям Владимира Путина, назвав его «марионеткой» российского лидера: «То, что Путин не может сказать напрямую, он говорит через Лукашенко». Ещё один соратник премьера, Арман Бабаджанян, выразил надежду, что армянский олигарх Гагик Царукян, известный как друг Лукашенко, первым потребует выдворения белорусского посла из Армении.

Бабаджанян также представил заявление от ряда политических сил, требующее разрыва дипломатических отношений с Беларусью и объявления посла персоной нон грата с требованием покинуть страну в течение трёх дней. Заявление подписали партии «Во имя республики», «Республика», Европейская партия, НПО «Европа права», «Свободный гражданин» и клуб «Аспарез».

В завершение акции участники забросали здание посольства помидорами и яйцами.