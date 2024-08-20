Российская армия нанесла новый воздушный удар по Киеву

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В ночь на 20 августа российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты, одну крылатую ракету, сбросили авиабомбу и запустили 26 беспилотников, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По данным украинской стороны, сбиты 28 воздушных целей: 25 дронов и три ракеты.

Киевская городская военная администрация заявила, что ночью город подвергся атаке беспилотников, а утром была объявлена ракетная тревога из-за запуска крылатых ракет со стороны России.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Власти отмечают, что в августе воздушную тревогу в Киеве объявляли уже 41 раз, а эта атака стала пятой за месяц.