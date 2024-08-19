Уверенность Азербайджана привлекает Россию

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Сколько же пересудов в мире по поводу государственного визита президента России Владимира Путина в Азербайджан. Естественно, много возмущений по этой части, приправленных завистью, мы слышим из Иревана. Но вот спрашивается, а что и кто может помешать официальному Баку вести свою внешнюю политику в диверсифицированном ключе, тем более что Азербайджан находится в радиусе охвата важнейших проектов: Запад – Восток и Север – Юг?

И если наши географические соседи исключительно в пиар-целях могут представлять отдельным государствам свои невразумительные и мало чем обоснованные инициативы, именуя их звонким названием «Перекресток мира», Азербайджан в реалии видится в мире важнейшим звеном в транспортно-логистических цепочках, соединяющих различные регионы планеты, и далеко не только в свете Среднего коридора.

Кроме того, Азербайджан – значимое звено в международных структурах, причем различных направлений: Организация тюркских государств, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества. Отдельной строкой высвечиваются взаимоотношения Баку и Брюсселя (в особенности в лице Еврокомиссии), с которым Азербайджан в 2022 году подписал меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области энергетики. В 2023-м же году Брюссель и Баку достигли договоренности о наращивании поставок газа из Азербайджана в Европейский союз и, как по горячим следам высказался официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи, «в настоящее время действует меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном с целью увеличить снабжение газом и установить партнерство в области энергетики на будущее, включая также и возобновляемые источники».

А потому нет ничего удивительного в том, что одно из направлений внешнеполитической деятельности Азербайджана – выстраивание взаимовыгодных отношений с Россией, с которой в 2022 году была подписана Декларация о союзническом взаимодействии.

В данном контексте целесообразно обратиться к сказанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале нынешнего года на встрече с делегацией, состоящей из руководителей ведущих компаний Германии. Глава государства, в частности, подчеркнул, что, несмотря на агрессию Армении против Азербайджана, проявившуюся в Ходжалинском геноциде, оккупации и разрушении сотен «наших городов и сел», за «тридцатилетний период сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предприняли никаких шагов для восстановления справедливости».

Но после того, как Баку покончил с сепаратизмом в сентябре 2023 года, Россия поняла и приняла новую реальность. Было бы благоразумно со стороны США и Франции действовать аналогичным России образом, данным государствам «следует работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа со своей экономикой, армией, широкими международными связями.

Говоря иными словами, президент Алиев очень четко и конкретно выделил роль России в Южно-Кавказском направлении, с точки зрения признания Москвой сложившихся в регионе реалий, в соответствие с которыми Баку полностью восстановил свою территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй на всей территории страны.

На фоне чего Иреван продолжал вести собственную игру с Кремлем на обострение. Армения то угрожала выйти из состава ОДКБ, то выступала с какими-то аналогичными инициативами, по пути делая реверансы в сторону Запада. Чем и занимается до сих пор.

Но, как сегодня подчеркнул Путин, «историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем даже за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях – конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами». И если Москва может «что-то сделать» для выхода «на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», разблокировку «соответствующих направлений в логистике и в экономике – мы были бы очень этому рады». В свете чего глава РФ по итогам переговоров напомнил о трехстороннем заявлении глав Азербайджана, Армении и России от ноября 2020 года, один из пунктов которого как раз затрагивает этот нюанс. К слову, сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров, зафиксировав готовность Кремля «к скорейшему заключению мирного договора и разблокированию коммуникаций», с сожалением отметил, что «армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Пашиняна».

В данном ракурсе Алиев подчеркнул, что новые реалии на Южном Кавказе открывают значительные возможности «для установления прочного и долгосрочного мира в регионе, и от тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего региона». Параллельно отметив «исключительную важность» государственного визита президента РФ в Азербайджан, Ильхам Алиев остановился на успешной реализации подписанной в 2022 году Декларации о союзническом взаимодействии «и в политической сфере, и в экономической».

В связи с чем «мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям», в основе чего, по словам В. Путина, «лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков».

Наверняка вышеотмеченное, однозначно, свидетельствует о серьезном положении Азербайджана не только в регионе, но и далеко за его пределами. Баку, как мы отметили в начале и что нашло подтверждение сегодня, продолжает выстраивать свою внешнеполитическую деятельность с учетом баланса интересов, в основе чего – реализация задачи укрепления суверенитета и национальной безопасности. Как подчеркнул на II Шушинском глобальном медиафоруме президент страны, целью «всех предпринимаемых нами шагов и наших инициатив» является усиление страны, повышение ее мощи посредством «еще большего укрепления нашей экономической и политической независимости».

Теймур Атаев