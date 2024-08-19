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Лесные пожары в Турции частично взяты под контроль

Лесные пожары в Турции частично взяты под контроль

Лесные пожары, которые уже несколько дней бушуют в различных регионах Турции, частично взяты под контроль. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы опубликовал последнюю ситуацию с пожарами в своем аккаунте в социальной сети.

Согласно информации, в результате воздушных и наземных операций в районах Гордес провинции Маниса и Эшме провинции Ушак удалось потушить пламя. В настоящее время в этих регионах ведутся работы по охлаждению источников дыма.

Пожары в других регионах страны также частично потушены.

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