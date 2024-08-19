В Баку и на Абшероне будет пекло

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По сообщению Национальной гидрометеорологической службы, 20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем – 31-36° тепла, атмосферное давление упадет 759 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 40-50%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на некоторых горных территориях переменные дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром временами туман, ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 17-22° тепла.