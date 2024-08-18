ХАМАС отверг новое предложение о прекращении огня в Газе

103 Просмотров

Новое предложение об условиях прекращения огня в секторе Газа отвечает исключительно израильским условиям и не соотносится с тем, на что палестинское движение ХАМАС согласилось 2 июля 2024 года. С таким заявлением выступили представители движения.

«После того как посредники сообщили нам, что обсуждалось в ходе последнего раунда переговоров в Дохе, стало ясно, что <…> новое предложение, о котором там говорили, отвечает исключительно условиям [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, а именно: оно предусматривает отказ от введения постоянного режима прекращения огня в Газе и вывода израильских войск из анклава», – говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС. В движении добавили, что Нетаньяху также «внес новые условия в проект соглашения об обмене заложников и отказался от выполнения иных пунктов». Все это, подчеркнули радикалы, «препятствует заключению сделки».

В связи с этим ХАМАС объявило, что возлагает на израильского премьер-министра «всю полноту ответственности за то, что усилия посредников так и не увенчались успехом, а также за жизни израильских заложников, подвергающихся той же опасности, что и жители Газы».

«ХАМАС по-прежнему привержено договоренностям, достигнутым 2 июля и основывавшимся на инициативах, которые выдвинул [президент США Джо] Байден, и на резолюции Совета Безопасности ООН. Призываем посредников заставить Израиль выполнить те условия, которые были согласованы ранее», – резюмировали в движении.