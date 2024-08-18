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Зеленский: Россия ответит в суде за свой целенаправленный террор

Зеленский: Россия ответит в суде за свой целенаправленный террор

Российская Федерация должна перед судом ответить за свой целенаправленный террор. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный террор.

«Более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА разных типов применили россияне против наших городов и сел в течение этой недели», – написал Зеленский.

Он отметил, что оккупанты уже отвечают за свои действия перед силой воинов Украины.

«Благодарю каждого и каждого, кто поддерживает и спасает жизнь! Всем спасателям, медикам, работникам коммунальных предприятий, волонтерам. Спасибо всем, кто помогает нашим людям преодолевать последствия террора», – написал президент.

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