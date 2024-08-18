Зеленский: Россия ответит в суде за свой целенаправленный террор

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Российская Федерация должна перед судом ответить за свой целенаправленный террор. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный террор.

«Более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА разных типов применили россияне против наших городов и сел в течение этой недели», – написал Зеленский.

Он отметил, что оккупанты уже отвечают за свои действия перед силой воинов Украины.

«Благодарю каждого и каждого, кто поддерживает и спасает жизнь! Всем спасателям, медикам, работникам коммунальных предприятий, волонтерам. Спасибо всем, кто помогает нашим людям преодолевать последствия террора», – написал президент.