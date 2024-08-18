Армейские казармы в Германии охраняют частные компании

105 Просмотров

Охраной многих казарм бундесвера из-за нехватки персонала в Вооруженных силах Германии занимаются частные компании, такие как Securitas и Wiking, сообщает Bild. Их сотрудники проводят личный досмотр и проверку транспортных средств, а также патрулируют территорию с собаками.

Именно они первыми сообщили о предполагаемой диверсии в казарме ВВС на авиабазе Кельн-Ван. Как передавал Der Spiegel, в заборе, окружающем казарму, была обнаружена дыра, возле него был замечен подозрительный человек. Там зафиксировали «аномальные показатели воды», некоторые военные пожаловались на проблемы с желудочно-кишечным трактом. В бундесвере затем сообщили, что превышения предельных значений в системе питьевого водоснабжения не обнаружено.

Позже диверсию заподозрили на базе НАТО в Гайленкирхене (земля Северный Рейн-Вестфалия), был задержан один человек. 16 августа следы взлома обнаружили на воротах в казармах в баварском городе Гархинг, но проверка не нашла признаков проникновения в здания и связи с другими инцидентами.

Bild отмечает, что в казармах часто имеется собственный водопровод, они не подключены к муниципальным водопроводным станциям. Также на объектах дежурят эксперты по ИТ-безопасности – не сторонние, а сотрудники бундесвера.