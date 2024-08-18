Разгром в финале взбесил Роналду (фото, видео)

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Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии. Как пишет Daily Mail, португальский футболист сбежал с поля в раздевалку сразу после разгромного поражения от «Аль-Хиляля» в рамках встречи, в которой решалась судьба этого трофея.

Матч состоялся 18 августа в Абхе. Он завершился со счётом 4:1 в пользу «Аль-Хиляля», который в настоящее время является чемпионом страны. В конце второго тайма португалец вывел свою команду вперёд, забив на 44-й минуте.

Несмотря на это, «Аль-Наср» пропустил четыре мяча после перерыва. Британские журналисты пишут, что Роналду остался недоволен действиями партнёров по команде и публично раскритиковал их, показав в центральном круге, что они спят на поле.

Стоит отметить, что сразу же после встречи португалец не стал дожидаться церемонии награждения и сбежал в раздевалку. Помимо того, он допустил дурную примету при выходе на поле — потрогал трофей.